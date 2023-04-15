У Маріуполі пролунали два потужні вибухи - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі Донецької області сьогодні пролунали два потужні вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.
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"Щойно два потужних вибухи в Маріуполі", - повідомив Андрющенко.
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Останнім часом у тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі часто лунають вибухи.
росія розуміє, що ЗСУ вже скоро перейдуть у контрнаступ, вказував мер міста Вадим Бойченко.
Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк і рити окопи.
На кінець березня, за даними Андрющенка, у Маріуполі та районі було зосереджено близько 20-25 тисяч російських військових.