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В Мариуполе прогремели два мощных взрыва - советник мэра

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе Донецкой области сегодня прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Только что два мощных взрыва в Мариуполе", - сообщил Андрющенко.

Дополнение

В последнее время во временно занятом оккупантами Мариуполе часто раздаются взрывы.

россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление, указывал мэр города Вадим Бойченко.

Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь – Донецк и рыть окопы.

На конец марта, по данным Андрющенко, в Мариуполе и районе было сосредоточено около 20-25 тысяч российских военных.

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