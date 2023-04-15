В Мариуполе прогремели два мощных взрыва - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе Донецкой области сегодня прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Только что два мощных взрыва в Мариуполе", - сообщил Андрющенко.
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В последнее время во временно занятом оккупантами Мариуполе часто раздаются взрывы.
россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление, указывал мэр города Вадим Бойченко.
Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь – Донецк и рыть окопы.
На конец марта, по данным Андрющенко, в Мариуполе и районе было сосредоточено около 20-25 тысяч российских военных.