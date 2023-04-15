В Мариуполе прогремели два мощных взрыва - советник мэра

Цитата

"Только что два мощных взрыва в Мариуполе", - сообщил Андрющенко.

Дополнение

В последнее время во временно занятом оккупантами Мариуполе часто раздаются взрывы.

россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление, указывал мэр города Вадим Бойченко.

Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь – Донецк и рыть окопы.

На конец марта, по данным Андрющенко, в Мариуполе и районе было сосредоточено около 20-25 тысяч российских военных.