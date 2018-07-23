У Маріуполі під час робіт у полі підірвався трактор
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Під час робіт у полі у Маріуполі стався підрив трактора на невідомому вибуховому предметі. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Донецькій області, передає УНН.
"22 липня о 12:00 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про те, що під час робіт у полі на невідомому предметі підірвався трактор. Подія сталася у мікрорайоні Східний м. Маріуполь Донецької області", - йдеться в повідомленні.
У результаті було пошкоджено дискову борону трактора. 44-річний тракторист медичної допомоги не потребував.
Нагадаємо, у дворі житлового будинку в Києві сталися два вибухи та займання автомобілів.