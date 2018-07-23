В Мариуполе во время работ в поле подорвался трактор

"22 июля в 12:00 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что во время работ в поле на неизвестном предмете подорвался трактор. Происшествие случилось в микрорайоне Восточный г. Мариуполь Донецкой области", - говорится в сообщении.

В результате было повреждено дисковую борону трактора. 44-летний тракторист медицинской помощи не нуждался.

Напомним, во дворе жилого дома в Киеве произошли два взрыва и возгорание автомобилей.