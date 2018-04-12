У Маріуполі підірвався чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Чоловік знайшов невідомий предмет на металоприйомці та вирішив залишити його собі. Пристрій вибухнув від удару об землю. Про це повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.
"Близько опівночі до лікарні госпіталізовано 54-річного мешканця з тілесними ушкодженнями. Коли чоловік прийшов до тями, розповів, що знайшов блискучий металевий предмет на металоприйомці свого знайомого, та вирішив забрати його додому, аби потім розібрати", - зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції.
Наразі поліцейські з’ясовують повні обставини події.
За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Світловодську піротехніки Управління ДСНС в Кіровоградській області знищили гранату Ф-1 часів Другої світової війни.