У Маріуполі підірвався чоловік

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Чоловік знайшов невідомий предмет на металоприйомці та вирішив залишити його собі. Пристрій вибухнув від удару об землю. Про це повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.

"Близько опівночі до лікарні госпіталізовано 54-річного мешканця з тілесними ушкодженнями. Коли чоловік прийшов до тями, розповів, що знайшов блискучий металевий предмет на металоприйомці свого знайомого, та вирішив забрати його додому, аби потім розібрати", - зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції.

Наразі поліцейські з’ясовують повні обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Світловодську піротехніки Управління ДСНС в Кіровоградській області знищили гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

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