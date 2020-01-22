У Малайзії скасували вирок засудженому до страти громадянину України - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Вирок громадянину України Роману Золотарьову, якого у березні минулого року в Малайзії засудили до страти, було скасовано. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Засудженому до страти в Малайзії громадянину України – скасовано смертний вирок!", - написала Денісова.
Вона розповіла, що Золотарьов - ексучасник шоу "Х-фактор" та "Битва хорів", до ув’язнення займався артистичною діяльністю в Україні, але ухвалив рішення поїхати до Бразилії на заробітки. В квітні 2017 року він мав повернутися до України через скасування домовленостей з роботодавцем.
"Вирушаючи додому, на прохання незнайомих осіб, Роман погодився доправити до Лаосу валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були лише речі. Проте під час пересадки у міжнародному аеропорту міста Куала-Лумпур був затриманий митними органами Малайзії. 29 березня 2019 року Вищий суд міста Шах-Алам, засудив громадянина України до смертної кари (через повішання)", - написала омбудсмен.
З її слів, після винесення вироку до неї звернувся батько Романа за допомогою. Після цього були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України у Малайзії, підготовлені листи та звернення у відповідні правозахисні інституції Малайзії, а Денісова особисто зверталась до Голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця.
"Саме завдяки спільним зусиллями Офісу Омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано. Він вже повернувся на Батьківщину та зустрівся зі своїм батьком", - додала Денісова.
Як повідомлялося в УНН, у Судані 27 людей засудили до страти за вбивство протестувальника.