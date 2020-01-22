В Малайзии отменили приговор осужденному на смерть гражданину Украины - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Приговор гражданину Украины Роману Золотареву, которого в марте прошлого года в Малайзии приговорили к смертной казни, был отменен. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины - отменено смертный приговор!", - написала Денисова.
Она рассказала, что Золотарев - экс-учасник шоу "Х-фактор" и "Битва хоров", к заключению занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года он должен был вернуться в Украину из-за отмены договоренностей с работодателем.
"Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи. Однако во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпура он был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам, приговорил гражданина Украины к смертной казни (через повешение)", - написала омбудсмен.
По ее словам, после вынесения приговора к ней обратился отец Романа за помощью. После этого были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии, а Денисова лично обращалась к главе комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца.
"Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву было отменено. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом", - добавила Денисова.
Как сообщалось в УНН, в Судане 27 человек приговорили к смертной казни за убийство протестующего.