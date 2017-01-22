У Малайзії через повені закрили 27 шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Малайзії через повені закрили 27 шкіл та евакуювали майже 4 тисячі людей, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Голова департаменту освіти штату Тренггану Шафруддін Алі Хуссін (Shafruddin Ali Hussin) зазначив, що закриття шкіл торкнулося понад 5,8 тисячі школярів і 681 вчителя. Всього було закрито 27 шкіл в п'яти округах штату.
"Вранці в неділю ми прийняли рішення, що через посилення повеней ці школи необхідно закрити", - йдеться в заяві Алі Хуссін.
Також у ній наголошується, що багато з цих шкіл затоплені, а деякі з доріг перекриті. При цьому деякі школи використовувалися в якості евакуаційних центрів.
Як повідомляв УНН, кількість жертв повені на півдні Таїланду зросла до 41 особи.