В Малайзии из-за наводнения закрыли 27 школ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Малайзии из-за наводнения закрыли 27 школ и эвакуировали почти 4000 человек, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Глава департамента образования штата Тренггану Шафруддин Али Хуссин (Shafruddin Ali Hussin) отметил, что закрытие школ коснулось более 5,8 тысячи школьников и 681 учителя. Всего было закрыто 27 школ в пяти округах штата.
"Утром в воскресенье мы приняли решение, что из-за усиления наводнений эти школы необходимо закрыть", - говорится в заявлении Али Хуссин.
Также в нем отмечается, что многие из этих школ затоплены, а некоторые из дорог перекрыты. При этом некоторые школы использовались в качестве эвакуационных центров.
Как сообщал УНН, количество жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 41 человека.