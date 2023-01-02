У Малаві відклали відкриття шкіл через сплеск смертності через холеру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Влада Малаві відклала відкриття державних шкіл у двох великих містах Блантайр і Лілонгве, щоб спробувати уповільнити сплеск смертності від холери. Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.
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"Через постійне зростання кількості випадків холери та смертей у містах Блантайр і Лілонгве початкові та середні школи в цих двох містах не розпочнуть освітній процес 3 січня, як повідомлялося раніше", — сказав міністр охорони здоров’я Хумбізе Чіпонда і додав, що нову дату відкриття шкіл оголосять пізніше.
Деталі
За даними Міністерства охорони здоров'я країни, загальна кількість випадків захворювання і смертей зросла до 17 824 і 595 відповідно. Вперше випадки захворювання були зареєстровані в березні, а рівень смертності зріс до 3,34 відсотка.
Повідомляється, що холера є щорічною проблемою Малаві під час дощових місяців з листопада по березень, де кількість смертей становить близько 100 на рік. Очікується, що поточний спалах буде найгіршим. Минулого місяця офіційний представник ВООЗ у країні повідомив, що глобальний запас вакцин проти холери "наразі порожній або вкрай низький".
Серед жертв у Малаві є медики державних медичних центрів, повідомила влада. Міністр охорони здоров'я закликав посилити заходи контролю, включно з розпиленням хлору для дезінфекції місць скупчення людей, зокрема ринків та шкіл, і посилити вакцинацію населення.
Додамо
За даними агентства ООН, у 2022 році близько 30 країн світу повідомили про спалахи холери, що приблизно на третину більше, ніж у типовому році.
Холера поширюється через заражену їжу або воду і може викликати гостру діарею. Багато людей мають легкі симптоми, але це може вбити протягом кількох годин, якщо не лікувати.
Нагадаємо
19 грудня повідомляли про щонайменше 20 летальних випадків внаслідок спалаху холери у кількох селах у штаті Крос-Рівер на півдні Нігерії.