В Малави отложили открытие школ из-за всплеска смертности из-за холеры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Власти Малави отложили открытие государственных школ в двух крупных городах Блантайр и Лилонгве, чтобы попытаться замедлить всплеск смертности от холеры. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.
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"Из-за постоянного роста количества случаев холеры и смертей в городах Блантайр и Лилонгве начальные и средние школы в этих двух городах не начнут образовательный процесс 3 января, как сообщалось ранее", — сказал министр здравоохранения Хумбизе Чипонда и добавил, что новую дату открытия школ объявят позже.
Детали
По данным Министерства здравоохранения страны, общее количество случаев заболевания и смертей возросло до 17 824 и 595 соответственно. Впервые случаи заболевания были зарегистрированы в марте, а уровень смертности вырос до 3,34 процента.
Сообщается, что холера является ежегодной проблемой Малави в дождливые месяцы с ноября по март, где количество смертей составляет около 100 в год. Ожидается, что текущая вспышка будет самой плохой. В прошлом месяце официальный представитель ВОЗ в стране сообщил, что глобальный запас вакцин против холеры "пока пуст или крайне низок".
Среди жертв в Малави есть медики государственных медицинских центров, сообщили власти. Министр здравоохранения призвал усилить меры контроля, включая распыление хлора для дезинфекции мест скопления людей, в том числе рынков и школ, и усилить вакцинацию населения.
Добавим
По данным агентства ООН, в 2022 году около 30 стран мира сообщили о вспышках холеры, что примерно на треть больше, чем в типичном году.
Холера распространяется через зараженную пищу или воду и может вызвать острую диарею. Многие имеют легкие симптомы, но это может убить в течение нескольких часов, если не лечить.
Напомним
19 декабря сообщали о не менее 20 летальных исходах вследствие вспышки холеры в нескольких селах в штате Кросс-Ривер на юге Нигерии.