Спалах холери забрав життя щонайменше 20 людей у Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули, понад 30 людей госпіталізовано внаслідок спалаху холери у кількох селах у штаті Крос-Рівер на півдні Нігерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
До сіл, де стався спалах, був направлений персонал для забезпечення людей медичними препаратами та чистою водою, а також проведення знезараження навколишнього середовища з метою запобігання поширенню хвороби.
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Холера - одна з найпоширеніших хвороб у Нігерії, зазвичай поширюється в районах з поганими санітарними умовами та відсутністю доступу до чистої питної води. За даними нігерійського департаменту контролю за захворюваннями, з січня по жовтень цього року в 31 штаті країни було зареєстровано загалом 19 228 випадків підозри на холеру, включаючи 466 випадків із летальним кінцем.