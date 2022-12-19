Вспышка холеры унесла жизни по меньшей мере 20 человек в Нигерии

В деревни, где произошла вспышка, был направлен персонал для обеспечения людей медицинскими препаратами и чистой водой, а также проведения обеззараживания окружающей среды в целях предотвращения распространения болезни.

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Холера - одна из часто встречающихся болезней в Нигерии, обычно распространяется в районах с плохими санитарными условиями и отсутствием доступа к чистой питьевой воде. По данным нигерийского департамента по контролю за заболеваниями, с января по октябрь этого года в 31 штате страны было зарегистрировано в общей сложности 19 228 случаев подозрения на холеру, включая 466 случая с летальным исходом.