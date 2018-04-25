У окупованій Макіївці прогримів вибух біля відділку "поліції"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вчора, 24 квітня, в окупованій проросійськими бойовиками Макіївці (Донецька область) прогримів вибух. Про це повідомляє Telegram-канал “ВМакеевке”, передає УНН.
“Макіївка, Бажанова, приблизно о 20:30 прогримів потужний вибух біля магазину „Етюд“. Невідомі підірвали відділок поліції, був закладений заряд під вікном дільничного! Повилітали шибки, ніби без постраждалих. Про це пишуть місцеві жителі в соцмережах”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, минулої доби зафіксовано 69 обстрілів з боку незаконних збройних формувань.
“Унаслідок виконання бойових завдань дев’ять українських воїнів зазнали поранень. Ще двоє наших захисників — отримали бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано усю необхідну медичну допомогу”, — повідомили у прес-центрі штабу АТО.