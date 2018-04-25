В окупированной Макеевке прогремел взрыв у отделения "полиции"

"Макеевка, Бажанова, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина "Этюд". Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, вроде без пострадавших. Об этом пишут местные жители в соцсетях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 69 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

"В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое наших защитников - получили боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих доставлены в лечебные учреждения и предоставлены всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.