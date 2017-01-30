У Македонії провалилися переговори щодо формування коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Македонська націонал-консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Ніколи Груєвського - "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-ДПМНЄ), яка у грудні 2016 року перемогла на дострокових парламентських виборах в країні, заявила про провал переговорів щодо формування правлячої коаліції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як заявили у ВМРО-ДПМНЄ у понеділок, 30 січня, переговори щодо створення коаліції з "Демократичним союзом за інтеграцію", який відстоює інтереси албанців, завершились безрезультатно. У зв'язку з неможливістю сформувати коаліцію у партії закликали до нових позачергових виборів в країні.
"ВМРО-ДПМНЄ інформує громадськість, що партії не вдалось досягнути коаліційної угоди з "Демократичним союзом за інтеграцію". Ми вважаємо, що найправильнішим виходом із ситуації були б нові вибори", - йдеться у заяві партії.
Як повідомляв УНН, у Македонії консерватори на чолі з колишнім прем’єр-міністром Ніколою Груєвським здобули перемогу на виборах наприкінці грудня 2016 року.