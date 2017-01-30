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В Македонии провалились переговоры о формировании коалиции

В Македонии провалились переговоры о формировании коалиции

Киев • УНН

 • 8957 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Македонская национал-консервативная партия бывшего премьер-министра Николы Груевского - "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ), которая в декабре 2016 года победила на досрочных парламентских выборах в стране, заявила о провале переговоров по формированию правящей коалиции, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как заявили в ВМРО-ДПМНЕ в понедельник, 30 января, переговоры о создании коалиции с "Демократическим союзом за интеграцию", который отстаивает интересы албанцев, завершились безрезультатно. В связи с невозможностью сформировать коалицию в партии призвали к новым внеочередным выборам в стране.

"ВМРО-ДПМНЕ информирует общественность, что партии не удалось достичь коалиционного соглашения с "Демократическим союзом за интеграцию". Мы считаем, что правильным выходом из ситуации были бы новые выборы", - говорится в заявлении партии.

Как сообщал УНН, в Македонии консерваторы во главе с бывшим премьер-министром Николой Груевским одержали победу на выборах в конце декабря 2016 года.

 

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