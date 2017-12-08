У магазині на Львівщині вбили двох людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. В ніч на 8 грудня на Львівщині в магазині у місті Борислав вбили 20-річну дівчину та 27-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
“О 23:10 у Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від керівників одного з магазинів про те, що, приміщення магазину не здано під охорону, а працівники не виходять на зв’язок. На місце виїхала слідчо-оперативна група. У магазині правоохоронці знайшли тіла двох продавців, 20-річної мешканки Борислава та 27-річного мешканця Дрогобича, без ознак життя та з колото-різаними ранами”- повідомили у поліції.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження, за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 4 грудня невідомий у Білій Церкві напав на ювелірний магазин та застрелив охоронця.