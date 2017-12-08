В магазине во Львовской области убили двух человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В ночь на 8 декабря во Львовской области в магазине в городе Борислав убили 20-летнюю девушку и 27-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
“В 23:10 в Бориславское отделение полиции поступило сообщение от руководителей одного из магазинов о том, что помещение магазина не сдано под охрану, а работники не выходят на связь. На место выехала следственно-оперативная группа. В магазине правоохранители нашли тела двух продавцов, 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча, без признаков жизни и с колото-резаными ранами”, — сообщили в полиции.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишениее свободы.
Напомним, 4 декабря неизвестный в Белой Церкви напал на ювелирный магазин и застрелил охранника.