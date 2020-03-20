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У магазини АТБ можна буде увійти не більше ніж по 10-20 осіб - мережа вводить обмеження за розпорядженням місцевої влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У ряді міст для магазинів мережі АТБ вводиться гранично допустиму кількість покупців, які одночасно можуть перебувати в торговому залі - повідомила прес-служба компанії "АТБ-Маркет", передає УНН.

Дані обмеження введені в мережі з 19 березня в окремих містах на вимогу місцевої влади в рамках протиепідемічних заходів у зв'язку з загальнонаціональним карантином.

"У магазині на момент здійснення покупки має перебувати не більше 10-20 осіб без урахування співробітників магазина. Кількість покупців, що входять в магазин має дорівнювати кількості покупців, що виходять з магазину. Контроль за пропуском відвідувачів будуть здійснювати співробітники магазину, які забезпечені необхідними засобами дезінфекції та захисними масками ", - сказано в офіційному повідомленні пресслужби компанії" АТБ-Маркет ".

З 19 березня відповідні обмеження діють в таких містах і населених пунктах: Василівка, Вугледар, Жовті Води, Запоріжжя, Кропивницький, Мелітополь, Коломия, Луцьк, Любомль, Нововолинськ, Заболотів, Яремче, с. Татарів, Біла Церква, Бородянка, Обухів, Рокитне, Узин, Черкаси, Балта, Кілія, Роздільна, Балаклея, Горішні плавні, Дергачі, Зміїв, Ізюм, Конотоп, Кременчук, Первомайський, Полтава, Ромни, Тростянець, Тернопіль, Калуш, смт. Слобожанське, Кролевець, Знам'янка, Долинська, Вінниця.

Як уточнили в прес-службі компанії "АТБ-Маркет", рішення про обмеження максимального числа покупців, що одночасно знаходяться в торгових залах магазинів мережі, в інших містах і регіонах будуть прийматися в разі прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування або постановами органів центральної влади.

Як повідомлялося раніше, з 11 березня корпорація "АТБ" з метою захисту здоров'я відвідувачів магазинів і співробітників впровадила ряд додаткових санітарно-гігієнічні заходів, вимог і обмежень у всіх магазинах мережі, розподільних центрах і офісах компанії.

На сьогоднішній день магазини мережі АТБ працюють в штатному режимі і забезпечені повним спектром товарів всіх категорій в повному обсязі. А компанія заявила, що подвоїть кількість товарних запасів залишків на складах і в розподільчих центрах для безперебійного забезпечення споживчого попиту. Крім цього, компанія раніше повідомила, що ввела обмеження з метою недопущення спекуляцій і ажіотажного скуповування товарів: а магазинах мережі АТБ один покупець може придбати не більше 12 пляшок будь-яких напоїв і не більше 5 упаковок кожного товару, крім овочів і фруктів. Також компанія ввела тимчасову заборону на реалізацію оптових партій в своїх магазинах.

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