У МАГАТЕ заявили, що Іран виконує ядерну угоду

Амано, чиє агентство відповідає за моніторинг ядерних обмежень, зустрівся, зокрема, з президентом Ірану Хасаном Роугані, віце-президентом Алі Акбаром Салехі, який координує ядерну діяльність Ірану, і міністром закордонних справ Мохаммадом Джавадом Заріфом.

В опублікованій президентською канцелярією заяві Роугані наголосив на "повній" прихильності Ірану угоді.

"Ми не повинні допустити, щоб ядерна угода, як важливе досягнення, підривалася, і ми повинні консолідувати цю важливу міжнародну прихильність за повної співпраці", – сказав він.

Салехі заявив, що Тегеран хоче продовження дії ядерної угоди, і що позиція США його турбує.

"Якщо ядерна угода буде порушена, це матиме непередбачувані наслідки", – сказав він.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп пропонував іранському президенту Хасану Роухані провести особисту зустріч в рамках Генасамблеї ООН, однак той відкинув пропозицію.