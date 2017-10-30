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У МАГАТЕ заявили, що Іран виконує ядерну угоду

У МАГАТЕ заявили, що Іран виконує ядерну угоду

Київ • УНН

 • 8917 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Міжнародного агенства з атомної енергії Юкія Амано заявив, що Іран виконав свої "зобов’язання, пов’язані з ядерною зброєю", в рамках міжнародної угоди про обмеження ядерної програми. Повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Амано, чиє агентство відповідає за моніторинг ядерних обмежень, зустрівся, зокрема, з президентом Ірану Хасаном Роугані, віце-президентом Алі Акбаром Салехі, який координує ядерну діяльність Ірану, і міністром закордонних справ Мохаммадом Джавадом Заріфом.

В опублікованій президентською канцелярією заяві Роугані наголосив на "повній" прихильності Ірану угоді.

"Ми не повинні допустити, щоб ядерна угода, як важливе досягнення, підривалася, і ми повинні консолідувати цю важливу міжнародну прихильність за повної співпраці", – сказав він.

Салехі заявив, що Тегеран хоче продовження дії ядерної угоди, і що позиція США його турбує.

"Якщо ядерна угода буде порушена, це матиме непередбачувані наслідки", – сказав він.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп пропонував іранському президенту Хасану Роухані провести особисту зустріч в рамках Генасамблеї ООН, однак той відкинув пропозицію.

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