Суд над російською мафією почався у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Іспанії почався судовий процес над російською мафією. Депутата Держдуми від партії "Єдина Росія" Владислава Рєзніка та ще 17 людей звинувачують у відмиванні грошей для російського злочинного угруповання, передає УНН з посиланням на BBC.
Пан Рєзнік прибув на суд і заявив, що доведе свою невинуватість, його дружина Діана Гіндін теж знаходиться у суді серед звинувачених. Водночас очільники злочинного угруповання, Геннадій Петров та Олексій Малишев, досі перебувають на свободі, ймовірно - в Росії, пише видання. Стверджується, що деякі з підозрюваних мають зв'язки з російським урядом.
Вважається, що відмивання грошей російськими злочинцями в Іспанії почалося ще в 1990-х роках. На думку іспанських прокурорів, так звана банда "Тамбовська-Малишевська", що базується в Санкт-Петербурзі відмила понад 50 млн євро для російської мафії.
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Ще в 2008 році іспанська поліція провела "Операцію Трійка" і заарештувала 20 підозрюваних у належності до російської мафії, проте знадобилося 10 років для того, щоб ця справа дійшла до національного кримінального суду.
Звинувачення з боку прокуратури базуються частково на перехопленнях телефонних розмов, які відбувалися, як стверджується, між підозрюваними та босами мафії. Один з підозрюваних, Михайло Ребо, уклав угоду з прокурорами. Він визнав себе винним в обмін на дворічний строк у в'язниці та штраф у розмірі 1,6 млн євро.
Повідомляється, що колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, убитий у Лондоні радіоактивним полонієм-210 у 2006 році, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії.