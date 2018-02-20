В Мадриде начался суд над русской мафией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Испании начался судебный процесс над русской мафией. Депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российского преступной группировки, передает УНН со ссылкой на BBC.
Господин Резник прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность, его жена Диана Гиндин тоже находится в суде среди обвиняемых. В то же время руководители преступной группировки, Геннадий Петров и Алексей Малышев, до сих пор находятся на свободе, вероятно - в России, пишет издание. Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.
Считается, что отмывание денег российскими преступниками в Испании началось еще в 1990-х годах. По мнению испанских прокуроров, так называемая банда "Тамбовская-Малишевская", базирующаяся в Санкт-Петербурге отмыла более 50 млн евро для русской мафии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Испании расследуют отмывание 30 млн евро чиновниками из России
Еще в 2008 году испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к русской мафии, однако потребовалось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда.
Обвинения со стороны прокуратуры базируются частично на перехвате телефонных разговоров, которые происходили, как утверждается, между подозреваемыми и боссами мафии. Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.
Сообщается, что бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность русской мафии.