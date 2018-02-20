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10 марта, 18:32 • 69712 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 85439 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88135 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 109319 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:12 • 104813 просмотра

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В Мадриде начался суд над русской мафией

В Мадриде начался суд над русской мафией

Киев  •  УНН

 • 8584 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Испании начался судебный процесс над русской мафией. Депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российского преступной группировки, передает УНН со ссылкой на BBC.

Господин Резник прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность, его жена Диана Гиндин тоже находится в суде среди обвиняемых. В то же время руководители преступной группировки, Геннадий Петров и Алексей Малышев, до сих пор находятся на свободе, вероятно - в России, пишет издание. Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.

Считается, что отмывание денег российскими преступниками в Испании началось еще в 1990-х годах. По мнению испанских прокуроров, так называемая банда "Тамбовская-Малишевская", базирующаяся в Санкт-Петербурге отмыла более 50 млн евро для русской мафии.

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Еще в 2008 году испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к русской мафии, однако потребовалось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда.

Обвинения со стороны прокуратуры базируются частично на перехвате телефонных разговоров, которые происходили, как утверждается, между подозреваемыми и боссами мафии. Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.

Сообщается, что бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность русской мафии.

 

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