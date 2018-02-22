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У лютому активність на ринку житлової нерухомості зросла наполовину - експерт

У лютому активність на ринку житлової нерухомості зросла наполовину - експерт

Київ • УНН

 • 11291 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У порівнянні з січнем поточного року активність на ринку житлової нерухомості на сьогодні зросла десь на 50%. Про це у коментарі УНН повідомив експерт з нерухомості Анатолій Топал.

"Ринок і первинний, і вторинний у лютому пожвавішав, у порівнянні із січнем. Мабуть, на 50-60% зросла активність попиту на первинному і вторинному ринках, порівняно із січнем", - вважає експерт.

На думку А.Топала, здешевлення житла на вторинному ринку скоріше є приведенням "апетитів власника до фінансових очікувань покупця".

Щодо первинного ринку, то на ньому, на думку експерта, слід очікувати подорожчання, адже зростає мінімальна заробітна плата, вартість будматеріалів та робіт.

"З іншого боку - масові пропозиції щодо якихось акцій, або розстрочки, або кредитування. І виходить так, що забудовник підняв ціну на 10% і оголосив акцію: якщо розраховуєшся в один день - отримаєш знижку у 20%. Тому є варіації від забудовника і це добре.

При цьому первинний ринок утримує вектор попиту на собі через можливість купівлі у розстрочку чи кредит. По відгуках самих забудовників, більше 70% угод ідуть із залученням розстрочки або кредиту. Багато із цих розстрочок закриваються у перші 1,5 роки, але все-таки більше ніж 70% усіх угод йдуть із залученням програми з розстрочки", - розповів А.Топал.

Він вважає, що саме через наявність програм лояльності ринок новобудов тримає пальму першості.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує низку інструментів, якими може скористатися інвестор при придбанні житла. Йдеться і про іпотечне кредитування, розстрочку та знижки у разі стовідсоткової оплати. 

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