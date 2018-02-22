В феврале активность на рынке жилой недвижимости выросла наполовину - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По сравнению с январем текущего года активность на рынке жилой недвижимости на сегодняшний день выросла приблизительно на 50%. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по недвижимости Анатолий Топал.
"Рынок и первичный, и вторичный в феврале оживился, по сравнению с январем. Пожалуй, на 50-60% выросла активность спроса на первичном и вторичном рынках по сравнению с январем", - считает эксперт.
По мнению А.Топала, удешевление жилья на вторичном рынке скорее является приведением "аппетитов владельца к финансовым ожиданиям покупателя".
Что касается первичного рынка, то на нем, по мнению эксперта, следует ожидать подорожания, ведь увеличивается минимальная заработная плата, стоимость стройматериалов и работ.
"С другой стороны - массовые предложения относительно каких-либо акций, или рассрочки, или кредитования. И получается так, что застройщик поднял цену на 10% и объявил акцию: если рассчитываешься за один день - получишь скидку в 20%. Поэтому есть вариации от застройщика и это хорошо.
При этом первичный рынок удерживает вектор спроса на себе из-за возможности покупки в рассрочку или кредит. По отзывам самих застройщиков, более 70% сделок идут с привлечением рассрочки или кредита. Многие из этих рассрочек закрываются в первые 1,5 года, но все же более 70% всех сделок идут с привлечением программы по рассрочке", - рассказал А.Топал.
Он считает, что именно из-за наличия программ лояльности рынок новостроек держит пальму первенства.
Напомним, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает целый ряд инструментов, которыми может воспользоваться инвестор при приобретении жилья. Речь идет и об ипотечном кредитовании, рассрочке и скидке при стопроцентной оплате.