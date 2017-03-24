У Люксембурзі розповіли, що потрібно для зняття санкцій з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Голова Палати депутатів Люксембургу Марс Ді Бартоломео заявив, що для того, аби позбутися санкцій, треба позбутися причин, за які їх запровадили, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Зазначається, що під час робочого візиту до Великого Герцогства Люксембург Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з головою Палати депутатів Люксембургу М.Ді Бартоломео і сторони обговорили напружену ситуацію на Сході України, яка продовжує ускладнюватися в результаті дій російської сторони та її поплічників у контексті, зокрема, незаконного захоплення українських підприємств в ОРДЛО та регулярного обстрілу українських позицій з використанням важкого озброєння всупереч мінським домовленостям.
І.Климпуш-Цинцадзе подякувала за міцну підтримку, яку Люксембург надає Україні в питанні захисту її територіальної цілісності, та закликала й надалі продовжувати тверду лінію на підтримку та посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.
"Для того, аби позбутися санкцій, треба позбутися причин, за які їх запровадили. За 75 років ми звикли, що мир – це даність. Та старше покоління знає, що він тяжко здобувається. Ми розуміємо ваш біль", - сказав М.Ді Бартоломео.
Крім того, співрозмовники високо оцінили нещодавній візит в Україну Міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, який поділився з люксембурзькими парламентарями глибокими враженнями від масштабу побачених на Сході України руйнувань та людських страждань.
М.Ді Бартоломео підкреслив, що Люксембург зацікавлений у стабільній Україні та відзначив успіхи української сторони у здійснюваних комплексних реформах. Співрозмовники висловили задоволення ратифікацією парламентами обох держав Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та підкреслили, що цей крок надасть імпульс розвитку двосторонньої співпраці в економічній галузі.
Також ішлося про виклики, з якими нині зіштовхуються світові демократії, зокрема, загрозу популізму. Окремо співрозмовники обговорили реформи, які впроваджує Україна, зокрема, боротьбу з корупцією та верховенство права.
М.Ді Бартоломео висловив готовність активізувати міжпарламентський діалог з Україною та вивчити питання визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років.
Додамо, що зустріч відбулася напередодні відзначення 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Люксембургом і 60-ї річниці підписання Римського договору.
Як повідомляв УНН, 14 березня Верховна Рада України ратифікувала конвенцію між урядом України і урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал.