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В Люксембурге рассказали, что нужно для снятия санкций с России

В Люксембурге рассказали, что нужно для снятия санкций с России

Киев • УНН

 • 13100 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Глава Палаты депутатов Люксембурга Марс Ди Бартоломео заявил, что для того, чтобы избавиться от санкций, надо избавиться от причин, по которым их ввели, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Отмечается, что во время рабочего визита в Великое Герцогство Люксембург Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с председателем Палаты депутатов Люксембурга М.Ди Бартоломео и стороны обсудили напряженную ситуацию на Востоке Украины, которая продолжает усложняться в результате действий российской стороны и ее приспешников в контексте, в частности, незаконного захвата украинских предприятий в ОРДЛО и регулярного обстрела украинских позиций с использованием тяжелого вооружения вопреки минским договоренностям.

И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила за крепкую поддержку, которую Люксембург предоставляет Украине в вопросе защиты ее территориальной целостности, и призвала и в дальнейшем продолжать твердую линию на поддержку и усиление санкционной политики ЕС в отношении РФ.

"Для того, чтобы избавиться от санкций, надо избавиться от причин, по которым их ввели. За 75 лет мы привыкли, что мир - это данность. А старшее поколение знает, что он тяжело приобретается. Мы понимаем вашу боль", - сказал М.Ди Бартоломео.

Кроме того, собеседники высоко оценили недавний визит в Украину министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, который поделился с люксембургскими парламентариями глубокими впечатлениями от масштаба увиденных на Востоке Украины разрушений и человеческих страданий.

М.Ди Бартоломео подчеркнул, что Люксембург заинтересован в стабильной Украине и отметил успехи украинской стороны в осуществляемых комплексных реформах. Собеседники выразили удовлетворение ратификацией парламентами обоих государств Конвенции об избежании двойного налогообложения и подчеркнули, что этот шаг придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества в сфере экономики.

Также говорилось о вызовах, с которыми сейчас сталкиваются мировые демократии, в частности, угрозе популизма. Отдельно собеседники обсудили реформы, которые внедряет Украина, в частности, борьбу с коррупцией и верховенство права.

М.Ди Бартоломео выразил готовность активизировать межпарламентский диалог с Украиной и изучить вопрос признания Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Добавим, что встреча состоялась в канун 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Люксембургом и 60-й годовщины подписания Римского договора.

Как сообщал УНН, 14 марта Верховная Рада Украины ратифицировала конвенцию между правительством Украины и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.

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