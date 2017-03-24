В Люксембурге рассказали, что нужно для снятия санкций с России

Отмечается, что во время рабочего визита в Великое Герцогство Люксембург Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с председателем Палаты депутатов Люксембурга М.Ди Бартоломео и стороны обсудили напряженную ситуацию на Востоке Украины, которая продолжает усложняться в результате действий российской стороны и ее приспешников в контексте, в частности, незаконного захвата украинских предприятий в ОРДЛО и регулярного обстрела украинских позиций с использованием тяжелого вооружения вопреки минским договоренностям.

И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила за крепкую поддержку, которую Люксембург предоставляет Украине в вопросе защиты ее территориальной целостности, и призвала и в дальнейшем продолжать твердую линию на поддержку и усиление санкционной политики ЕС в отношении РФ.

"Для того, чтобы избавиться от санкций, надо избавиться от причин, по которым их ввели. За 75 лет мы привыкли, что мир - это данность. А старшее поколение знает, что он тяжело приобретается. Мы понимаем вашу боль", - сказал М.Ди Бартоломео.

Кроме того, собеседники высоко оценили недавний визит в Украину министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, который поделился с люксембургскими парламентариями глубокими впечатлениями от масштаба увиденных на Востоке Украины разрушений и человеческих страданий.

М.Ди Бартоломео подчеркнул, что Люксембург заинтересован в стабильной Украине и отметил успехи украинской стороны в осуществляемых комплексных реформах. Собеседники выразили удовлетворение ратификацией парламентами обоих государств Конвенции об избежании двойного налогообложения и подчеркнули, что этот шаг придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества в сфере экономики.

Также говорилось о вызовах, с которыми сейчас сталкиваются мировые демократии, в частности, угрозе популизма. Отдельно собеседники обсудили реформы, которые внедряет Украина, в частности, борьбу с коррупцией и верховенство права.

М.Ди Бартоломео выразил готовность активизировать межпарламентский диалог с Украиной и изучить вопрос признания Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Добавим, что встреча состоялась в канун 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Люксембургом и 60-й годовщины подписания Римского договора.

Как сообщал УНН, 14 марта Верховная Рада Украины ратифицировала конвенцию между правительством Украины и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.