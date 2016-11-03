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У Львові розпочалися зйомки індійського фільму

Київ • УНН

 • 17168 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. В результаті проведених пошуків індійськими кінематографістами було відібрано одразу декілька локацій. Знімальними майданчиками стануть: Шевченківський Гай, Стрийський парк, Храм Святих мучеників Бориса і Гліба та парк “Боднарівка”. Зйомки також відбуватимуться у Києві та Рівненській області (Тунель Кохання). Про це УНН передає із посиланням на ЛКП Львівський кіноцентр.

У Львові розпочалися зйомки індійського фільму

Виробництво фільму розпочалось ще в березні цього року. Головні ролі виконають відомий індійський актор Sai Dharama Tej Panja та акторка Rakul Preet Kaur, а режисером стане Gopichand Malineni, попередні чотири повнометражні роботи якого отримали схвальні відгуки критиків.

“Для Львівської кінокомісії це перший досвід співпраці з індійськими знімальними командами і ми надзвичайно захоплені перспективою роботи з Боллівудом. Прийняли вже три делегації і провели локейшн тури,” — зазначила голова Кінокомісії Ольга Райтер.

Нагадаємо, що таку співпрацю вдалося налагодити внаслідок першого локейшн-скаутингу спільно з представниками індійської сторони, продюсерами Анною Паленчук та Іраклі Макацарією в серпні цього року.

Продюсери вдячні за підтримку Міністерству закордонних справ України, Державному агентству України з питань кіно та Посольству України у Республіці Індія, а також Посольству Республіки Індія в Україні.

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