Во Львове начались съемки индийского фильма

Производство фильма началось еще в марте этого года. Главные роли исполнят известный индийский актер Sai Dharama Tej Panja и актриса Rakul Preet Kaur, а режиссером станет Gopichand Malineni, предыдущие четыре полнометражные работы которого получили положительные отзывы критиков.

"Для Львовской кинокомиссии это первый опыт сотрудничества с индийскими съемочными командами и мы очень увлечены перспективой работы с Болливудом. Приняли уже три делегации и провели локейшн туры", - отметила глава кинокомиссии Ольга Райтер.

Напомним, что такое сотрудничество удалось наладить в результате первого локейшн-скаутинга совместно с представителями индийской стороны, продюсерами Анной Паленчук и Иракли Макацарией в августе этого года.

Продюсеры благодарны за поддержку Министерству иностранных дел Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино и Посольству Украины в Республике Индия, а также Посольству Республики Индия в Украине.