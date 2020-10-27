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У Львові з'явився мурал, присвячений сину Франка

У Львові з'явився мурал, присвячений сину Франка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні у Львові відбулось відкриття муралу з портретом сина відомого українського письменника Івана Франка  – Петра Франка, 130-ліття якого відзначають цього року, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Відомий художник Святослав Владика та творча група “Sacred Universe” намалювали мурал на підпірній стіні музею на вул. Івана Франка, 150.

“Петро Франко здійснив неоціненний внесок у становлення української державності, авіаційну, видавничу та дослідницьку справу, розвиток спорту, молодіжного руху, хімічної науки. І сьогодні мене переповнюють радість і гордість за те, що Львівщина так гідно вшановує пам’ять Франкового сина. Нещодавно, на свято Покрови, у Нагуєвичах відкрили перший в Україні пам’ятник Петрові Франку, сьогодні ми свідки відкриття муралу. Дякую митцеві Святославу Владиці за довершену роботу, ініціаторам та організаторам створення муралу, та усім, хто доклався до реалізації цього важливого проєкту”, — зазначив під час відкриття муралу голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Як повідомляв УНН, у Львові з'явився мурал із зображенням Василя Сліпака.

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