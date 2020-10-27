У Львові з'явився мурал, присвячений сину Франка

Відомий художник Святослав Владика та творча група “Sacred Universe” намалювали мурал на підпірній стіні музею на вул. Івана Франка, 150.

“Петро Франко здійснив неоціненний внесок у становлення української державності, авіаційну, видавничу та дослідницьку справу, розвиток спорту, молодіжного руху, хімічної науки. І сьогодні мене переповнюють радість і гордість за те, що Львівщина так гідно вшановує пам’ять Франкового сина. Нещодавно, на свято Покрови, у Нагуєвичах відкрили перший в Україні пам’ятник Петрові Франку, сьогодні ми свідки відкриття муралу. Дякую митцеві Святославу Владиці за довершену роботу, ініціаторам та організаторам створення муралу, та усім, хто доклався до реалізації цього важливого проєкту”, — зазначив під час відкриття муралу голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Як повідомляв УНН, у Львові з'явився мурал із зображенням Василя Сліпака.