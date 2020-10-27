Во Львове появился мурал, посвященный сыну Франко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня во Львове состоялось открытие мурала с портретом сына известного украинского писателя Ивана Франко - Петра Франко, 130-летие которого отмечают в этом году, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Известный художник Святослав Владыка и творческая группа "Sacred Universe" нарисовали мурал на подпорной стене музея на ул. Ивана Франко, 150.
"Петр Франко осуществил неоценимый вклад в становление украинской государственности, авиационное, издательское и исследовательскуое дело, развитие спорта, молодежного движения, химической науки. И сегодня меня переполняют радость и гордость за то, что Львовская область так достойно чтит память сына Франко. Недавно, на праздник Покрова, в Нагуевичах открыли первый в Украине памятник Петру Франко, сегодня мы являемся свидетели открытия мурала. Спасибо художнику Святославу Владыке за работу, инициаторам и организаторам создания мурала, и всем, кто участвовал в реализации этого важного проекта", - отметил во время открытия мурала председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Как сообщал УНН, во Львове появился мурал с изображением Василия Слипака.