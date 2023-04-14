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У Львові затримали підозрюваного у підпалі дверей церкви УГКЦ

У Львові затримали підозрюваного у підпалі дверей церкви УГКЦ

Київ • УНН

 • 698128 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Львові поліцейські затримали зловмисника, як підозрюється, причетного до підпалу дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Про це інформує поліція Львівської області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підозрюваним є 31-річний житель Закарпатської області. Йому загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його на вулиці Чукаріна в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Доповнення

У ніч на 14 квітня близько 04:00 надійшло повідомлення про те, що у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Львові горять вхідні двері.

Внаслідок займання були пошкоджені двоє бічних вхідних дверей у храм, потерпілих немає, вказали у поліції.

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