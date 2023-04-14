Во Львове задержали подозреваемого в поджоге дверей церкви УГКЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львове полицейские задержали злоумышленника, как подозревается, причастного к поджогу дверей церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Об этом информирует полиция Львовской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подозреваемым является 31-летний житель Закарпатской области. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его на улице Чукарина в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Дополнение
В ночь на 14 апреля около 04:00 поступило сообщение о том, что в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Львове горят входные двери.
В результате возгорания были повреждены две боковые входные двери в храм, пострадавших нет, указали в полиции.