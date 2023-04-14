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Во Львове задержали подозреваемого в поджоге дверей церкви УГКЦ

Во Львове задержали подозреваемого в поджоге дверей церкви УГКЦ

Киев • УНН

 • 698127 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Во Львове полицейские задержали злоумышленника, как подозревается, причастного к поджогу дверей церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Об этом информирует полиция Львовской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подозреваемым является 31-летний житель Закарпатской области. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его на улице Чукарина в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Дополнение

В ночь на 14 апреля около 04:00 поступило сообщение о том, что в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Львове горят входные двери.

В результате возгорания были повреждены две боковые входные двери в храм, пострадавших нет, указали в полиции.

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