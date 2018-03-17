У Львові затримали чиновника, який шантажував бізнес та працевлаштовував громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Львові поліція затримала голову районної адміністрації, який, окрім своєї основної діяльності, займався вирішенням додаткових питань за “винагороду”. Про це повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук, передає УНН.
“16 березня у Львові поліція затримала голову райадміністраціїна хабарі у 105 тисяч гривень. Чиновник „заробляв“ на вирішенні різного роду питань”, — повідомив Марчук.
Зокрема голова львівської райадміністрації вимагав хабарі за невтручання у діяльність підприємців, що працюють на території району. Крім того, допомагав громадянам влаштовуватись в органи місцевого самоврядування.
Правоохоронці зафіксували факт вимагання посадовцем 105 тисяч гривень хабара за вирішення аналогічних питань. Зловмисник вказав, що вказану суму треба перерахувати йому за надання певних послуг особистого характеру.
Хабарника затримали 16 березня. Правоохоронці вилучили квитанцію про розрахунок за послуги на вказану суму, яку чиновник отримав у якості хабара, а також гроші.
Слідчі дії тривають. Голові РДА загрожує ув’язнення на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, столична прокуратура разом із поліцейськими затримала патрульного, який наживався на водіях напідпитку.