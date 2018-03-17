Во Львове задержали чиновника, который шантажировал бизнес и трудоустраивал граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Львове полиция задержала главу районной администрации, который, помимо своей основной деятельности, занимался решением дополнительных вопросов за “вознаграждение”. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук, передает УНН.
“16 марта во Львове полиция задержала главу райадминистрациина на взятки в 105 тысяч гривен. Чиновник „зарабатывал“ на решении разного рода вопросов”, - сообщил Марчук.
В частности председатель львовской райадминистрации требовал взятки за невмешательство в деятельность предпринимателей, работающих на территории района. Кроме того, помогал гражданам устраиваться в органы местного самоуправления.
Правоохранители зафиксировали факт вымогательства должностным оицом 105 тысяч гривен взятки за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник указал, что эту сумму необходимо перечислить ему за предоставление определенных услуг личного характера.
Взяточника задержали 16 марта. Правоохранители изъяли квитанцию о расчете за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки, а также деньги.
Следственные действия продолжаются. Председателю РГА грозит заключение на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, столичная прокуратура вместе с полицейскими задержала патрульного, который наживался на водителях навеселе.