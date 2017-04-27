У Львові загинув будівельник, впавши у ліфтову шахту
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Будівельник зірвався у шахту ліфту з 12 поверху. Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні близько 9:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на новобудові по вулиці Замарстинівській, у ліфтову шахту з дванадцятого поверху впав будівельник. Від отриманих травм чоловік помер”, — йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка та обставини його смерті.
Нагадаємо, наприкінці грудня і Києві із висоти близько 70-ти метрів зірвалися троє будівельників, внаслідок чого загинув 47-річний монтажник-висотник, ще двох його колег із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.