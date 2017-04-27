Во Львове погиб строитель, упав в лифтовую шахту
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Строитель сорвался в шхту лифта с 12 этажа. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.
"Сегодня около 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что на новостройке по улице Замарстыновской, в лифтовую шахту с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личность мужчины и обстоятельства его смерти.
Напомним, в конце декабря и Киеве с высоты около 70-ти метров сорвались три строителей, в результате чего погиб 47-летний монтажник-высотник, еще двоих его коллег с телесными повреждениями доставили в больницу.