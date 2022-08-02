У Львові за допомогою 3D-принтера збудують новий корпус школи

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У Львові коштом благодійників збудують сучасний навчальний корпус для учнів початкових класів школи №23 (вул. Варшавська, 126).

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що із пропозицією профінансувати будівництво виступила організація "Благодійний фонд ТІМ4ЮА". Там планують збудувати новий одноповерховий корпус для учнів початкових класів. Довкола будуть необхідні спортивні та ігрові майданчики, а також простір, пристосований для потреб маленьких дітей.

Наразі триває доставка у Львів спеціального 3D-принтера, який буде формувати стіни будівлі зі спеціального розчину.

Коломєйцев каже, що концепцію проекту ще будуть розвивати.

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"Важливо, щоб все працювало з точки зору безпеки, конструктиву та освітньої складової. Стратегічно це буде дуже приваблива будівля з точки зору архітектури", — наголошує архітектор.

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