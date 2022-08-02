Во Львове с помощью 3D-принтера построят новый корпус школы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во Львове с помощью 3D-принтера построят новый корпус школы, в городе решили улучшить социальную инфраструктуру из-за роста переселенцев. Об этом пишет Львовский городской совет, передает УНН.
Детали
Во Львове за счет благотворителей построят современный учебный корпус для учащихся начальных классов школы №23 (ул. Варшавская, 126).
Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что с предложением профинансировать строительство выступила организация "Благотворительный фонд ТИМ4ЮА". Там планируется построить новый одноэтажный корпус для учащихся начальных классов. Вокруг будут необходимы спортивные и игровые площадки, а также пространство, приспособленное для нужд маленьких детей.
В настоящее время идет доставка во Львов специального 3D-принтера, который будет формировать стены здания из специального раствора.
Коломейцев говорит, что концепцию проекта еще будут развивать.
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"Важно, чтобы все работало с точки зрения безопасности, конструктива и образовательной составляющей. Стратегически это будет очень привлекательное здание с точки зрения архитектуры", — подчеркивает архитектор.
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