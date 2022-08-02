Во Львове с помощью 3D-принтера построят новый корпус школы

Детали

Во Львове за счет благотворителей построят современный учебный корпус для учащихся начальных классов школы №23 (ул. Варшавская, 126).

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что с предложением профинансировать строительство выступила организация "Благотворительный фонд ТИМ4ЮА". Там планируется построить новый одноэтажный корпус для учащихся начальных классов. Вокруг будут необходимы спортивные и игровые площадки, а также пространство, приспособленное для нужд маленьких детей.

В настоящее время идет доставка во Львов специального 3D-принтера, который будет формировать стены здания из специального раствора.

Коломейцев говорит, что концепцию проекта еще будут развивать.

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"Важно, чтобы все работало с точки зрения безопасности, конструктива и образовательной составляющей. Стратегически это будет очень привлекательное здание с точки зрения архитектуры", — подчеркивает архитектор.

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