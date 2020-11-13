У Львові з автобуса випав пасажир і помер на місці

"12 листопада о 17:40 у Львові, на перехресті вулиць Чигиринська та Грінченка, із невстановленого автобуса під керуванням невстановленого водія під час відкривання дверей випав на тротуар пасажир", - йдеться у повідомленні,

Як зазначається, постраждалий - житель села Зашків Жовківського району 1951 року народження.

"Пасажир від отриманих внаслідок падіння травм загинув на місці події. Автобус з місця події поїхав", - додали в департаменті.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Тернопільській області дівчинка випала з автобуса та загинула.