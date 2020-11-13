У Львові з автобуса випав пасажир і помер на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Львові напередодні ввечері з автобуса випав пасажир і помер на місці. Автобус з місця події поїхав. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"12 листопада о 17:40 у Львові, на перехресті вулиць Чигиринська та Грінченка, із невстановленого автобуса під керуванням невстановленого водія під час відкривання дверей випав на тротуар пасажир", - йдеться у повідомленні,
Як зазначається, постраждалий - житель села Зашків Жовківського району 1951 року народження.
"Пасажир від отриманих внаслідок падіння травм загинув на місці події. Автобус з місця події поїхав", - додали в департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Тернопільській області дівчинка випала з автобуса та загинула.