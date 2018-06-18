У Львові юнак намагався вкрасти камеру відеоспостереження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліцейські у Львові затримали юнака, який намагався вкрасти камеру відеоспостереження з будівлі магазину. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Вчора, 17 червня, близько четвертої ранку наряд групи реагування Управління поліції охорони у Львівській області затримав зловмисника, який викрав камеру відеоспостереження з фасаду супермаркету", — йдеться в повідомленні.
Зловмисника затримали, коли він намагався потрапити всередину будівлі. Затриманим виявився 18-річний львів'янин.
Цю подію зареєстрували у Личаківському відділі поліції за ст.185 (крадіжка) КК України. Таке правопорушення карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, невідомі підірвали банкомат у Харкові та викрали з нього гроші.