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У Львові юнак намагався покінчити життя самогубством

Київ • УНН

 • 7409 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Львові юнак намагався покінчити життя самогубством, стрибнувши з вікна четвертого поверху. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Так, до Галицького відділу поліції 23 січня надійшло повідомлення від медиків про те, що бригадою швидкої допомоги доставлено в травмопункт юнака, який впав з вікна багатоповерхівки на одній з вулиць Галицького району міста. У потерпілого діагностовано переломи обох ніг.

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 11.30, 18-річний юнак вистрибнув з вікна четвертого поверху помешкання, яке винаймав разом з товаришами. Потерпілим виявився колишній студент одного з університетів Львова. За його словами, дізнавшись про відрахування з навчального закладу він викинувся з вікна.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 (доведення до самогубства) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події, слідство триває.

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