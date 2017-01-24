У Львові юнак намагався покінчити життя самогубством

Так, до Галицького відділу поліції 23 січня надійшло повідомлення від медиків про те, що бригадою швидкої допомоги доставлено в травмопункт юнака, який впав з вікна багатоповерхівки на одній з вулиць Галицького району міста. У потерпілого діагностовано переломи обох ніг.

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 11.30, 18-річний юнак вистрибнув з вікна четвертого поверху помешкання, яке винаймав разом з товаришами. Потерпілим виявився колишній студент одного з університетів Львова. За його словами, дізнавшись про відрахування з навчального закладу він викинувся з вікна.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 (доведення до самогубства) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події, слідство триває.