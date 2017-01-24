Во Львове юноша пытался покончить жизнь самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Во Львове юноша пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув из окна четвертого этажа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
В Галицкий отдел полиции 23 января поступило сообщение от медиков о том, что бригадой скорой помощи доставлен в травмпункт юноша, который упал из окна многоэтажки на одной из улиц Галицкого района города. У пострадавшего диагностированы переломы обеих ног.
Правоохранители предварительно установили, что около 11:30, 18-летний юноша выпрыгнул из окна четвертого этажа квартиры, которую снимал вместе с товарищами. Пострадавшим оказался бывший студент одного из университетов Львова. По его словам, узнав об отчислении из учебного заведения он выбросился из окна.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.120 (доведение до самоубийства) УК. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, следствие продолжается.