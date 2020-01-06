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У Львові встановили Різдвяний дідух

У Львові встановили Різдвяний дідух

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 січня. УНН. У Львові - у центрі міста - встановили триметровий Різдвяний дідух. Про це повідомив кореспондент УНН.

Біля міської Ратуші під час заходу виступили дитячі колективи "Джерельце", "Горгани" та хор "Гомін". Опісля, присутні пройшли ходою до площі Яворського, де біля Гарнізонного храму Петра і Павла встановили дідух.

Висота дідуха - три метри.

Його прикрасили майстри Шевченківського гаю.

Нагадаємо, у Львові вкрали царя з арт-вертепу, згодом його знайшли.

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