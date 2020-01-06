Во Львове установили Рождественский дидух
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 января. УНН. Во Львове - в центре города - установили трехметровый Рождественский дидух. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Возле городской Ратуши во время мероприятия выступили детские коллективы "Родничок", "Горганы" и хор "Гомон". Затем, собравшиеся прошли шествием к площади Яворского, где у Гарнизонного храма Петра и Павла установили дидух.
Высота дидуха - три метра.
Его украсили мастера Шевченковского гая.
Напомним, во Львове украли царя с арт-вертепа, позже его нашли.