У Львові вшанують 70-ті роковини трагічних подій операції “Вісла”
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні у Львові відбудуться пам’ятні заходи з нагоди 70-их роковин трагічних подій операції “Вісла” — примусової депортації близько 150 тисяч українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя переважно на території у західній та північній частині Польської держави. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Зокрема, покладуть квіти та молитвою згадають пам’ять жертв депортацій. Опісля відбудуться урочиста академія та “Свіча пам’яті”. Також у бібліотеках міста пройдуть тематичні заходи.
О 13:00 відбудеться покладання квітів до каменю на місці встановлення майбутнього пам’ятника жертвам депортацій українців у ХХ столітті (вул. Мушака). Опісля владики відслужать чин екуменічної панахиди за жертвами депортацій. О 18:30 в Національному академічному театрі опери та балету ім.Соломії Крушельницької відбудеться академія, присвячена 70-м роковинам проведення депортаційної акції “Вісла”.
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Опісля, о 20:00, від театру вирушить урочиста хода до пам’ятника Тарасу Шевченку (за маршрутом ходи можливе ситуативне перекриття руху транспорту). О 20:30 на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться акція “Свіча пам’яті”. Завершаться заходи о 21:00 хвилиною мовчання за жертвами депортаційної акції “Вісла” та спільною молитвою учасників акції. Відтак, під час хвилини мовчання та молитви містян закликають утриматися від концертно-розважальних заходів.