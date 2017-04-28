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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове почтят 70-ую годовщину трагических событий операции "Висла"

Киев • УНН

 • 10545 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня во Львове состоятся памятные мероприятия по случаю семидесятой годовщины трагических событий операции “Висла” — принудительной депортации около 150 тысяч украинцев Лемковщины, Холмщины, Надсяння, Подляшья преимущественно на территории в западной и северной части Польского государства. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Во Львове почтят 70-ую годовщину трагических событий операции "Висла"

В частности, возложат цветы и молитвой вспомнят память жертв депортаций. После состоятся торжественная академия и "Свеча памяти". Также в библиотеках города пройдут тематические мероприятия.

В 13:00 состоится возложение цветов к камню на месте установки будущего памятника жертвам депортаций украинцев в ХХ веке (ул. Мушака). После владыки отслужат чин экуменической панихиды по жертвам депортаций. В 18:30 в Национальном академическом театре оперы и балета им.Соломии Крушельницкой состоится академия, посвященная 70-й годовщине проведения депортационного акции "Висла".

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Затем, в 20:00, от театра отправится торжественное шествие к памятнику Тарасу Шевченко (по маршруту шествия возможно ситуативное перекрытия движения транспорта). В 20:30 на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоится акция "Свеча памяти". Завершатся мероприятия в 21:00 минутой молчания по жертвам депортационного акции "Висла" и общей молитвой участников акции. Поэтому во время минуты молчания и молитвы горожан призывают воздержаться от концертно-развлекательных мероприятий.

Украинские Национальные Новости

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