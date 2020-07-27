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У Львові вшанували пам'ять жертв Скнилівської трагедії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні в Україні згадують загиблих під час падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, які були присутні на святкуванні 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі "Скнилів" під Львовом у 2002 році, передає УНН.

У 18-ту річницю авіакатастрофи у Львові вшанували пам’ять загиблих спільною молитвою і покладанням квітів, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Сьогодні, у 18-ту річницю авіакатастрофи, яка сталася на військовому летовищі "Скнилів", рідні та близькі, друзі та знайомі, усі небайдужі львів'яни разом із мером міста Андрієм Садовим вшанували пам’ять загиблих спільною молитвою і покладанням квітів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у капличці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, розташованій біля летовища, відслужили Божественну Літургію та Парастас за загиблими.

"Опісля усі вирушили до "Сегменту пам’яті" на аеродромі. Там поклали квіти до могил, та біля пам’ятного знаку на місці трагедії отці відслужили заупокійну панахиду. А відтак — окропили пам’ятний знак", - сказано у повідомленні.

Крім того, у міськраді запевнили, що сім'ям загиблих в авіакатастрофі виплатять матеріальну допомогу.

"Цього року по 2 тис. грн. отримають 57 людей. Загальна сума виплат становить 114 тис. грн", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня 2002 року у результаті падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинули 77 осіб, серед яких 28 дітей, а також постраждали близько 250 людей.

Як відомо, Су-27УБ при завершенні фігури вищого пілотажу "напівпетля", яку було виконано на дуже малій висоті з порушенням п.2.3 КЛЕ та виходом на критичні кути атаки, намагаючись перейти до горизонтального польоту та уникнути зіткнення із землею, зачепив стабілізатором дерево, потім крилом бетонне покриття рульожної доріжки, а далі — врізався в Су-17М4Р 48 ОГРАП (Коломия) на землі, правим крилом зачепив штурманський ліхтар Іл-76ТД, і, виконавши три оберти навколо осі центроплану, впав у натовп людей, які вийшли на аеродром, аби краще побачити виконання пілотування. Літак вибухнув і запалав.

Обидва пілоти катапультувалися вже після контакту з землею і зазнали лише незначних пошкоджень внаслідок перенавантажень при катапультуванні.

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