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Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии

Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии

Киев  •  УНН

 • 15236 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня в Украине вспоминают погибших при падении истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, которые присутствовали на праздновании 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" под Львовом в 2002 году, передает УНН.

В 18-ю годовщину авиакатастрофы во Львове почтили память погибших общей молитвой и возложением цветов, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Сегодня, в 18-ю годовщину авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме "Скнилов", родные и близкие, друзья и знакомые, все неравнодушные львовяне вместе с мэром города Андреем Садовым почтили память погибших общей молитвой и возложением цветов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии, расположенной возле аэропорта, отслужили Божественную Литургию и Парастас по погибшим.

"После все отправились к "Сегменту памяти" на аэродроме. Там возложили цветы к могилам, и у памятного знака на месте трагедии отцы отслужили заупокойную панихиду. А следовательно - окропили памятный знак", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горсовете заверили, что семьям погибших в авиакатастрофе выплатят материальную помощь.

"В этом году по 2 тыс. грн. получат 57 человек. Общая сумма выплат составляет 114 тыс. грн", - указано в сообщении.

Напомним, 27 июля 2002 года в результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек, среди которых 28 детей, а также пострадали около 250 человек.

Как известно, Су-27УБ при завершении фигуры высшего пилотажа "полупетля", которая была выполнена на очень малой высоте с нарушением п.2.3 РЛЭ и выходом на критические углы атаки, пытаясь перейти к горизонтальному полету и избежать столкновения с землей, задел стабилизатором дерево, потом крылом бетонное покрытие рулежной дорожки, а дальше - врезался в Су-17М4Р 48 ОГРАП (Коломыя) на земле, правым крылом зацепил штурманский фонарь Ил-76ТД, и, выполнив три оборота вокруг оси центроплана, упал в толпу людей, которые вышли на аэродром, чтобы лучше увидеть исполнение пилотирования. Самолет взорвался и загорелся.

Оба пилота катапультировались уже после контакта с землей и понесли лишь незначительные повреждения в результате перегрузок при катапультировании.

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