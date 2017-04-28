У Львові вшанували 70-ті роковини трагічних подій операції “Вісла”
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Львові розпочались відзначення 70-их роковини трагічних подій операції “Вісла”. Про це повідомив кореспондент УНН.
Відбулось покладання квітів до каменю на місці встановлення майбутнього пам’ятника жертвам депортацій українців у ХХ столітті. Священослужителі відправили чин екуменічної панахиди. Участь в заході взяли українці, які були виселені до Польщі, львів’яни, школярі, студенти.
Довідка УНН: 28 квітня 1947 року почалася операція польського комуністичного режиму проти етнічних українців. Операція “Вісла” полягала в насильницькій депортації українців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини, які до 1945 року належали Німеччині.
Переселення українців з їхніх етнічних територій, яке мало за умовами угоди з урядом Радянського Союзу носити виключно добровільний характер, проводилося найчастіше примусово та із застосуванням військової сили. Польські адміністративні органи застосовували найрізноманітніші засоби для зростання масштабів переселення — позбавлення прав українців на землю, ліквідації рідного шкільництва, культурно-освітніх установ, греко-католицької церкви та інші.
Переселення і масові репресивні акції польського уряду щодо українського цивільного населення викликали закономірну рішучу протидію національно-патріотичних сил — Української Повстанської Армії та націоналістичного підпілля Організації Українських Націоналістів на території Закерзоння, що становило серйозну загрозу для існування тоталітарного режиму в цілій Польщі.
В цих умовах польська комуністична влада, продовжуючи свою антиукраїнську політику, вирішила повністю виселити українське населення з його етнічних земель і розпорошити українську національну меншину в Польщі. Офіційним приводом до початку операції “Вісла” стала загибель 28 березня 1947 року в бою з відділом УПА заступника міністра оборони Польщі генерала К.Свєрчевського. В цей же день керівництво Польщі прийняло рішення про цілковиту депортацію українського населення у новостворені на колишніх німецьких землях воєводства — Вроцлавське, Гданське, Ольштинське, Познанське і Щецінське.
Сьогодні у Львові о 20:30 на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку проведуть акцію “Свіча пам’яті”. А о 21:00 по всій області оголошена хвилина мовчання за жертвами депортаційної операції “Вісла”.